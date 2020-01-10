Іран дозволив Boeing долучитися до розслідування аварії літака МАУ

Іран дозволив авіакомпанії Boeing долучитися до розслідування авіакатастрофи українського літака в Тегерані. Про це заявив представник іранського Міністерства закордонних справ Аббас Муссаві, повідомляє IRNA.

За словами Муссаві, до розслідування обставин та причин аварії літака української авіакомпанії МАУ в Тегерані буде долучено не лише Україну, але й представників американської компанії Boeing, яка є виробником авіалайнера.

Крім того, у іранському МЗС закликали Канаду та інші країни надати всю можливу інформацію щодо авіакатастрофи українського літака після появи інформації про те, що його могла збити ракета.

"Ми звертаємося до прем'єр-міністра Канади і будь-якого іншого уряду, у якого є інформація про катастрофу, щоб передати її слідчому комітету в Ірані", - наголосив Муссаві.

Нагадаємо, сьогодні ряд американських ЗМІ, посилаючись на власні джерела в Пентагоні та розвідці, повідомили про те, що український літак, що зазнав аварії в Тегерані, був збитий іранською ракетою. Джерела Newsweek стверджують, що літак авіакомпанії МАУ було збито ракетним комплексом Tор-M1, який виготовляють в Росії.

Пізніше в соцмережах опублікували відеоролик, на якому було зафіксовано можливий момент потрапляння іранської ракети в український літак поблизу Тегерана. Розслідувачі Bellingcat відразу ж заявили, що перевіряють інформацію.

Крім того, президент США Дональд Трамп, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та глава британского уряду Борис Джонсон заявили, що літак української авіакомпанії МАУ могла випадково збити іранська ракета.