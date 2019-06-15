Іран намагався збити безпілотник США перед атакою на танкери, - CNN

Фото: танкер Front Altair (Pakistan Point)

Іранські військові запустили ракету "земля-повітря" по американському дрону, але вона впала у воду

За кілька годин до нападу на два танкери в Оманській затоці в четвер, 14 червня, іранські військові запустили ракету "земля-повітря" по американському безпілотному літаку. Про це передає РБК-Україна із посиланням на CNN.

Телеканал зазначає, що таку інформацію повідомив американський чиновник. Згідно із його даними, іранці помітили, як у районі затоки літали американські безпілотні літаки та випустили ракету.

"Ракета пролетіла повз дрон і впала у воду", - сказав чиновник.

Перед тим, як було відкрито вогонь, американський безпілотник MQ-9 Reaper спостерігав, як іранські судна наближалися до танкерів.

Нагадаємо, Велика Британія дійшла власного висновку, що іранські військові відповідальні за атаки на два танкери з нафтою в Оманській затоці. Як заявив міністр закордонних справ країни Джеремі Хант, висновок ухвалив британський уряд.

Члени Ради безпеки ООН зібралися на екстрене засідання з цього приводу та засудили атаку на два нафтові танкери в Оманській затоці і закликали ретельно розслідувати цей інцидент. Проте офіційних рішень на екстреному засіданні РБ ООН ухвалено не було.

Зазначимо, в Оманській затоці 13 червня напали на норвезький і сінгапурський нафтові танкери. Це відбулося через місяць після того, як внаслідок диверсії було пошкоджено чотири нафтові танкери біля узбережжя ОАЕ.

Додамо, що президент США Дональд Трамп заявив, що за атакою на танкери в затоці Омана стояв Іран. Так він прокоментував випущене ВМС США відео, яке демонструє, як моряки з іранського катера знімають з борту одного з танкерів щось, що нагадує нерозірвану магнітну міну.

Іран обвинувачення відкидає.