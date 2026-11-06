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Иран просит у Путина системы ПВО С-400, - The Telegraph

19:25 06.11.2026 Пт
2 мин
aimg Елена Бджола
Иран просит у Путина системы ПВО С-400, - The Telegraph Фото: ЗРК С-400 (росСМИ)
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Иран стремится получить системы С-400, чтобы обновить свою ПВО и просит об этом Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо Верховного правителя Ирана Моджтабы Хаменеи российскому диктатору Владимиру Путину, передает The Telegraph.

Иран хочет С-400

Мохсен Резаи, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана, произнес это послание в Кремле 5 ноября, сообщает The Telegraph со ссылкой на иранского чиновника.

Издание пишет, что Тегеран надеется возобновить свою противовоздушную оборону после ударов США и Израиля.

Кремль заявил, что Резаи передал Путину послание от Хаменеи во время визита в Москву. Визит состоялся после предварительного телефонного разговора политиков. Официальные сообщения были сосредоточены на двусторонних отношениях и ситуации в Персидском заливе и на Ближнем Востоке в целом.

Резаи публично не заявил, что в письме содержался запрос на системы противовоздушной обороны. По данным издания, иранские чиновники утверждают, что Россия обсуждает поставки давно запрашиваемых систем. Чиновник сказал, что Тегеран надеется, что Путин наконец-то одобрит продажу.

Что говорят в Кремле

Издание пишет, что Москва долго откладывала продажи С-400, не заканчивая их. Она ссылалась на беспокойство по поводу Израиля и других государств региона.

Военные аналитики утверждают, что война России в Украине также усугубила ее резервы ПВО. Визит иранского чиновника подвергает сомнению утверждение Дональда Трампа о том, что Москва не помогает Ирану, пишет The Telegraph.

Ни одно из правительств не объявило о соглашении по С-400. Поставки остаются далеко не гарантированными, отмечает издание.

Ранее РБК-Украина писало, что президент США Дональд Трамп 5 ноября впервые после выборов в Конгресс встретился с главными советниками по нацбезопасности. Они обсудили дальнейшие планы по ситуации с Ираном. На выбор есть три варианта событий.

Кроме того, в администрации Трампаусилились разногласия по ситуации с Ираном.

Некоторые призывают Трампа возобновить удары, но до президентских выборов в 2028 году заключить мир. Остальные советуют смириться с потерями и свернуть операцию.

Также вчера Трамп заявил журналистам, что ему не хочется разрушать оставшуюся часть Ирана . Однако, не исключено, что ему придется это сделать.

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