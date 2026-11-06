Иран просит у Путина системы ПВО С-400, - The Telegraph

Иран стремится получить системы С-400, чтобы обновить свою ПВО и просит об этом Россию.

Иран хочет С-400

Мохсен Резаи, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана, произнес это послание в Кремле 5 ноября, сообщает The Telegraph со ссылкой на иранского чиновника.

Издание пишет, что Тегеран надеется возобновить свою противовоздушную оборону после ударов США и Израиля.

Кремль заявил, что Резаи передал Путину послание от Хаменеи во время визита в Москву. Визит состоялся после предварительного телефонного разговора политиков. Официальные сообщения были сосредоточены на двусторонних отношениях и ситуации в Персидском заливе и на Ближнем Востоке в целом.



Резаи публично не заявил, что в письме содержался запрос на системы противовоздушной обороны. По данным издания, иранские чиновники утверждают, что Россия обсуждает поставки давно запрашиваемых систем. Чиновник сказал, что Тегеран надеется, что Путин наконец-то одобрит продажу.

Что говорят в Кремле

Издание пишет, что Москва долго откладывала продажи С-400, не заканчивая их. Она ссылалась на беспокойство по поводу Израиля и других государств региона.



Военные аналитики утверждают, что война России в Украине также усугубила ее резервы ПВО. Визит иранского чиновника подвергает сомнению утверждение Дональда Трампа о том, что Москва не помогает Ирану, пишет The Telegraph.



Ни одно из правительств не объявило о соглашении по С-400. Поставки остаются далеко не гарантированными, отмечает издание.