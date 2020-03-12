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Іран просить у МВФ 5 млрд доларів на боротьбу з коронавірусом

Новини » Політика     12.03.2020 - 21:23
Іран просить у МВФ 5 млрд доларів на боротьбу з коронавірусом
Ілюстративне фото (freepik)

На цей час в Ірані зафіксовано 10 075 хворих на коронавірус

Уряд Ірану просить у Міжнародного валютного фонду (МВФ) допомогу в розмірі 5 мільярдів доларів для протидії поширенню коронавірусу в країні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на IRNA.

Керівник Центрального банку Ірану Абдолнасер Хімметі зазначив, що 6 березня надіслав лист голові МВФ Крісталіні Георгієвій з проханням про надання Тегерана фінансової допомоги.

Цю інформацію підтвердив глава Міністерства закордоних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф.

"Крісталіна Георгієва заявила, що країнам, які постраждали від коронавірусу, буде надано фінансову підтримку через інструмент швидкого фінансування (RFI). Наш Центробанк негайно запросив доступ до цього механізму”, - зазначив Заріф у Twitter.

За даними Університету Джонса Хопкінса, на цей час в Ірані зафіксовано 10 075 хворих на коронавірус та 429 смертей від нього.

Нагадаємо, 11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила пандемію коронавірусу у світі. За словами глави ВООЗ у світі лише у 81 зі 193 країн не зафіксували жодного випадку коронавіруса.

На ранок 12 лютого коронавірусом у світі заразилися понад 126 тис. людей. Трохи понад 68 тис. осіб одужали, ще 4,6 тис. померли від інфекції.

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