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Иран просит у МВФ 5 млрд долларов на борьбу с коронавирусом

Новости » Политика     12.03.2020 - 21:23
Иран просит у МВФ 5 млрд долларов на борьбу с коронавирусом
Иллюстративное фото (freepik)

В настоящее время в Иране зафиксировано 10 075 больных на коронавирус

Правительство Ирана просит у Международного валютного фонда (МВФ) помощи в размере 5 миллиардов долларов для противодействия распространению коронавируса в стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на IRNA.

Руководитель Центрального банка Ирана Абдолнасер Хімметі отметил, что 6 марта направил письмо главе МВФ Кристалине Георгиевой с просьбой о предоставлении Тегерану финансовой помощи.

Эту информацию подтвердил глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зарифе.

"Кристалина Георгиева заявила, что странам, которые пострадали от коронавируса, будет оказана финансовая поддержка через инструмент быстрого финансирования (RFI). Наш Центробанк немедленно попросил доступ к этому механизму”, - отметил Зарифе в Twitter.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в настоящее время в Иране зафиксировано 10 075 больных на коронавирус и 429 смертей от него.

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. По словам главы ВОЗ в мире только 81 из 193 стран не зафиксировали ни одного случая коронавируса.

На утро 12 февраля коронавирусом в мире заразились более 126 тыс. людей. Чуть более 68 тыс. человек выздоровели, еще 4,6 тыс. умерли от инфекции.

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