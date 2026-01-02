ua en ru
Иран предлагает другим странам покупать ракеты и дроны за криптовалюту

Иран, Пятница 02 января 2026 13:45
Иран предлагает другим странам покупать ракеты и дроны за криптовалюту Фото: Иран предлагает другим странам покупать ракеты и дроны за криптовалюту (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Иран предлагает иностранным правительствам приобрести у него за криптовалюту передовые системы вооружения, включая баллистические ракеты, дроны и военные корабли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Издание отмечает, что так Иран пытается использовать цифровые активы для обхода западных санкций и финансового контроля.

По проанализированным FT торговым предложениям с указанием условий оплаты, Экспортный центр Министерства обороны Ирана, известный как Mindex, готов вести переговоры по военным контрактам, которые позволяют оплату в цифровых валютах, иранских риалах, а также через бартерные сделки.

Предложение, представленное в течение прошлого года, похоже, является одним из первых известных случаев, когда государство публично заявило о своей готовности принять криптовалюту в качестве оплаты за экспорт стратегического военного оборудования.

Mindex, как государственный орган, ответственный за продажу Ираном оборонной продукции за границу, заявляет, что имеет клиентские отношения с 35 странами.

Разрекламированный им каталог вооружения включает баллистические ракеты Emad, дроны Shahed, военные корабли класса Shahid Soleimani и системы ПВО ближнего радиуса действия.

На его веб-сайте, доступном на нескольких языках, также перечислено стрелковое оружие, ракеты и противокорабельные крылатые ракеты, некоторые из которых, по данным западных правительств и отчетов ООН, использовались поддерживаемыми Ираном террористическими группировками на Ближнем Востоке.

Хотя цены не указаны публично, на сайте указано, что оплату можно произвести и в стране назначения, а также предлагается личный досмотр товаров в Иране, "при условии одобрения со стороны органов безопасности".

Этот шаг сделан на фоне все большего количества свидетельств того, что страны, которые сталкиваются с масштабными санкциями США и Европы, используют криптовалюту и другие альтернативные финансовые каналы для поддержки торговли товарами, представляющими серьезную угрозу.

В то же время отмечается, что стороны, осуществляющие платежи Ирана через традиционные финансовые учреждения, рискуют быть заблокированными в финансовых системах западных стран в результате санкций США, ЕС и Великобритании.

Протесты в Иране

Напомним, в Иране вспыхнули массовые протесты из-за экономического кризиса и резкого падения курса национальной валюты.

Эти протесты стали самыми массовыми в Иране с 2022 года.

Первые акции начались в выходные, когда продавцы крупного рынка Тегерана выступили против стремительной инфляции, закрыв свои прилавки.

Сотни владельцев магазинов в иранской столице и других городах присоединились к забастовке. Инициативы протеста быстро превратились в движение, объединяющее критику режима. Протестные акции охватили университеты и улицы, на которые вышли миллионы людей.

Стоит отметить, что экономика страны уже много лет находится в тяжелом состоянии из-за санкций США и Запада, которые были введены в ответ на ядерную программу Тегерана.

