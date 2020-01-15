Іран визнав значні збитки від санкцій США

Міністр закордонних справ Ірану Джавад Зариф заявив про значні збитки для економіки країни через санкції США. Про це повідомляють іранські ЗМІ.

Зариф відзначив, що збиток оцінюється в сотні мільярдів доларів.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки ввели посилені санкції проти Ірану після ракетного удару по американських базах в Іраку.

Президент Дональд Трамп заявив про санкції після того, як іранські військові здійснили ракетний обстріл військових баз США в Іраку. Під час брифінгу в Білому домі Трамп пообіцяв ввести потужні санкції проти Ірану.

РБК-Україна писало, що ракетний обстріл американських військових об'єктів в Іраку стався пізно увечері 7 січня. Відповідальність за атаку взяло на себе іранське воєнізоване формування Корпус вартових ісламської революції. За даними Вашингтона, в результаті обстрілу ніхто не постраждав, проте в Тегерані заявляють про жертви серед американських військових.

Нагадаємо, глава Пентагону Марк Еспер заявив, що Сполучені Штати не хочуть розв'язувати війну з Іраном, але готові до того, щоб завершити її.

Як писало РБК-Україна раніше, Іран розробив 13 варіантів відповіді на вбивство американцями командувача спецпідрозділом "Аль-Кудс" Касема Сулеймані.