Іран може залучити Росію до розшифровки чорних ящиків літака МАУ

Керівник комітету з розслідування нещасних випадків іранської Організації цивільної авіації Хасан Резайефар заявив, що до розшифровки чорних ящиків українського літака, що зазнав аварії у Тегерані, можуть залучити спеціалістів з Росії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNN.

За словами Резайефара, якщо іранська влада не зможе отримати дані з чорних ящиків літака української авіакомпанії МАУ, який у середу розбився в Тегерані, то звернеться за допомогою до Росії, України, Франції або Канади.

Він додав, що наразі іранські спеціалісти перевіряють, чи можна відновити інформацію, яка знаходиться в чорних ящиках літака.

Нагадаємо, раніше в Організації цивільної авіації Ірану заявляли, що чорні ящики українського літака, який зазнав аварії в Тегерані, будуть розкриті сьогодні, 10 січня. Планувалося, що чорні якщики літака МАУ будуть розкриті в лабораторії аеропорту Мехрабад.

Пізніше у мережі з'явилося відео з одним з чорних ящиків укранського літака, що зазнав аварії в Тегерані. Глава Організації цивільної авіації Ірану Алі Абедзаде повідомляв, що дані з бортових самописців літака МАУ буде важко отримати через пошкодження.

Як писало РБК-Україна, фахівці Ірану та України в рамках розслідування авіакатастрофи літака МАУ домовилися про спільну розшифровку чорних ящиків. Київ та Тегеран домовилися про спільне розслідування і отримання даних з бортових самописців.