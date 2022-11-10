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Иран пригрозил Германии "твердым ответом": что произошло

Фото: министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахян (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

В Министерстве иностранных дел Ирана предупредили Германию о ее вмешательстве в ситуацию с протестами в Исламской Республике. Министр Хоссейн Амирабдоллахян заявил, что ответ Тегерана будет "твердым и пропорциональным".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на иранское новостное агентство IFP News.

Такой ответ от иранского правительства получило заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, которая выразила поддержку протестам в Иране и заявила, что на следующей неделе Европейский Союз будет добиваться новых санкций против Тегерана.

"Провокационная, интервенционистская и недипломатическая позиция не является признаком изящества и мудрости. Подрыв старых связей имеет долгосрочные последствия. Германия может выбрать взаимодействие для решения общих проблем или противостояния", – предупредил Амирабдоллахян.

Из-за высказываний главы МИД Германии Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Германии Ганса-Удо Музеля, чтобы выразить протест против позиции Берлина.

Напомним, что политика Исламской Республики Иран всегда отличалась агрессивностью и нетерпимостью. Так, в Иране открыто угрожают Саудовской Аравии, налаживают военное сотрудничество со страной-агрессором Россией, что угрожает безопасности всего мира.

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Иран