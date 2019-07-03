Іран пригрозив наростити рівень збагачення урану

Президент Ірану Хасан Рухани пригрозив учасникам ядерної угоди наростити збагачення урану до рівня понад дозволених 3,67%, якщо вони не виконають свої зобов'язання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство IRIB.



За словами Рухани, Іран припинить повністю дотримуватися зобов'язань за рівнем збагачення урану з 16 липня.

"Починаючи з цього дня, ми звернемо умови для роботи ядерного реактора в Араку до первинних (до ядерної угоди цей реактор дозволяв отримувати плутоній для ядерної зброї, - ред.)", - сказав Рухани.

Нагадаємо, раніше країни Європейського союзу закликали Іран скасувати рішення з нарощування запасів збагаченого урану. Дипломатичні лідери ЄС, Франції, Великобританії і Німеччини закликали Іран "згорнути цей крок і утримуватися від подальших заходів, що підривають ядерну угоду".

У травні Іран заявив, що скоротить свої зобов'язання з ядерної операції, так як інші країни-учасниці угоди угоди не вжили заходів для захисту Тегерана від санкцій США. Відзначимо, угода була укладена в 2015 році, і згідно з документом Іран погодився на 97% скоротити запаси збагаченого урану в обмін на зняття санкцій. У 2018 році президент США Дональд Трамп в односторонньому порядку вивів Вашингтон з ядерної угоди і ввів санкції відносно Тегерана.