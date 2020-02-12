Іран пригрозив Ізраїлю через обстріли в Сирії

Іран пригрозив рішучими діями Ізраїлю через обстріли повстанців у Сирії, підтримуваних Тегераном. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомили в Міністерстві закордонних справ Ірану, відповідні заходи можуть бути вжиті в разі, якщо Ізраїль почне дії, що порушують інтереси Тегерана в Сирії.

"Іран дасть нищівну відповідь на будь-яку агресію або нерозумні дії цього режиму (Ізраїлю - ред.) проти інтересів нашої країни в Сирії та регіоні", - повідомили в МЗС.

Нагадаємо, 6 лютого Ізраїльські військові винищувачі завдали ракетного удару в районі Голанських висот, де базуються ополченці, підтримувані Іраном. Також були нанесені удари в околицях Дамаска, Дару, Ель-Кунейтра і Риф Дамаск. В результаті обстрілу загинули щонайменше 23 людини.

Раніше РБК-Україна писало, що США і Туреччина обговорюють відповідь на атаки сил президента Башара Асада і російського контингенту проти мирних поселень і міжнародних спостерігачів в Ідлібі (Сирія). Посол США Джеймс Джеффрі вже відбув в Анкару, "щоб узгодити кроки у відповідь".