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Іран пригрозив Європі скороченням виконання зобов'язань щодо ядерної угоді

Новини » Політика    02.09.2019 - 21:45
Іран пригрозив Європі скороченням виконання зобов'язань щодо ядерної угоді
Ілюстративне фото (Brendan Smialowski/Getty Images)

Після 6 вересня Іран планує знизити свій рівень обмежень ядерної програми

Представник іранського уряду Алі Рабіеї, що європейські країни повинні запропонувати Ірану нові умови угоди до 6 вересня, інакше Тегеран "вдасться до серйозного кроку" в порушення ядерної угоди. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За його словами, після цієї дати Іран планує знизити свій рівень обмежень ядерної програми.

У свою чергу міністр закордонних справ Ірану Джавад Зариф заявив за підсумками переговорів з міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм Лавровим, що Іран "повністю виконувати свої зобов'язання, тільки європейці почнуть повністю виконувати свої".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Іран 5 вересня може оголосити про відмову від значної частини своїх зобов'язань з ядерної угоді, якщо до цього терміну європейські учасники угоди не приймуть заходи.

Крім того, Німеччина, Франція і Великобританія зробили спільну заяву про те, що підтримують Спільний комплексний план дій (СВПД), але його збереження залежить від повного дотримання Іраном своїх зобов'язань.

Раніше повідомлялося, що у США заявили про готовність до переговорів з Іраном. Як відомо, у травні Тегеран у відповідь на дії США, які вийшли з ядерної угоди і відновили антиіранські санкції, вже оголосив про призупинення деяких зобов'язань за СВПД і попередив, що розширить цей список протягом 60 днів, якщо Європа буде виконувати введені США обмеження.

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