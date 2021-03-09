Іран переслідує та залякує жертв катастрофи МАУ. Україна закликає це припинити

Як наголошують в МЗС, Іран порушує свої зобов'язання з прав людини, що надзвичайно тривожним.

"Це ускладнюється повідомленнями про цілком неприпустимі переслідування та погрози членам родин деяких жертв", - зазначили у міністерстві.

Країни спільно закликають Іран забезпечити повне та прозоре розслідування та неупереджене судочинство у справі про катастрофу, а також надати вичерпний та прозорий звіт про події, що призвели до трагедії.

"(Закликаємо - ред.) негайно припинити переслідування та залякування сімей жертв як в Ірані, так і за його межами", - додали в МЗС.

Як відомо, 8 січня 2020 року під час вильоту з Тегерану був знищений літак Boeing 737-800 української авіакомпанії МАУ. Літак рейсу PS752 був збитий двома ракетами, які випустили іранські військові. В результаті ракетного удару загинули 176 людей.