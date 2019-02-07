Іран представив нову балістичну ракету

Ілюстративне фото (flickr.com theisraelproject)

В Ірані заявили, що це відповідь на дії США і ЄС, які ввели санкції проти країни

Іран продемонстрував нову балістичну ракету класу "земля-земля" "Дезфул" дальністю дії до 1000 км. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Fars.

Генерал Мохаммад Алі Джаафарі заявив, що це відповідь на дії США і ЄС, які ввели санкції проти Ірану.

"Ми розглядаємо масове виробництво інтелектуальних ракет, які увібрали в себе новітні досягнення науки і техніки, як свідчення зростаючих можливостей наших технологій", - додав він.

"Ракета "Дезфул" - подальший розвиток проекту ракети "Зульфікар", розрахованої на дальність в 700 км. Вона перевершує її на 300 км за рахунок застосування нових технологій. Крім того, в ній вдвічі збільшена потужність боєзаряду. Ніякі спроби обмежити нашу ракетну міць не зупинять нас в досягненні наших цілей по розробці засобів стримування", - сказав командувач Повітряно-космічними силами КВІР бригадний генерал Амір Алі Хаджізаде.

Нагадаємо, Адміністрація президента США Дональда Трампа закликала Європу ввести нові жорсткі санкції проти Ірану у зв'язку з його програмою балістичних ракет.

Додамо, що 5 листопада вступили в силу санкції США проти Ірану. Адміністрація президента США Дональда Трампа восстанавила всі санкції проти Ірану, які були зняті в рамках угоди 2015 року. Санкції стосуються експорт нафти, судноплавство, банківську і всі інші галузі, які стосуються економіки.

Після цього міністр нафтової галузі Ірану Бижан Зангане заявив, що діють у відношенні країни санкції США "абсолютно незаконні" і Тегеран не має наміру їх дотримуватися.