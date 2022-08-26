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Іран надав Росії безпілотники та запропонував шляхи для обходу санкцій, - WP

Фото: Росія отримала від Ірану бойові безпілоники (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Іран надав Росії свої безпілотники, а також запропонував шляхи для обходу санкцій. Західна розвідка побоюється, що це може змінити хід війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Журналіст видання Девід Ігнатіус вважає, що союз Тегерана та Москви може бути небезпечним для України, оскільки Іран став однією з небагатьох країн, які запропонували РФ допомогу.

За даними західної розвідки, Іран почав доставляти Росії "сотні" безпілотників-камікадзе. Швидше за все, це апарати з серії "Шахід", до якої також належать американські дрони Predator. Такі безпілотники Іран застосовував у Сирії та Іраку.

Росія нібито вже почала використовувати іранські безпілотники у війні проти України.

Крім того, представники американської розвідки стверджують, що Іран також запропонував РФ свої фінансові системи для обходу західних санкцій. Тегеран, який роками знаходився під санкціями, готовий поділитися своєю мережею з фіктивних компаній та інших інститутів.

Щобільше, надавати підтримку РФ буде ще легше, коли з Тегерана знімуть обмеження після відновлення дії угоди про іранську ядерну програму від 2015 року.

Нагадаємо, раніше у Білому домі заявили, що Росія звернулася до Ірану з проханням надати їй сотню бойових безпілотників, щоб використати їх у війні проти України.

Проте в Ірані відкинули звинувачення США, запевнивши, що виступають проти подальшої ескалації бойових дій.

Пізніше стало відомо, що російські чиновники двічі відвідували аеродром в центрі Ірану, щоб оглянути дрони.

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