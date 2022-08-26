Іран надав Росії безпілотники та запропонував шляхи для обходу санкцій, - WP

Журналіст видання Девід Ігнатіус вважає, що союз Тегерана та Москви може бути небезпечним для України, оскільки Іран став однією з небагатьох країн, які запропонували РФ допомогу.

За даними західної розвідки, Іран почав доставляти Росії "сотні" безпілотників-камікадзе. Швидше за все, це апарати з серії "Шахід", до якої також належать американські дрони Predator. Такі безпілотники Іран застосовував у Сирії та Іраку.

Росія нібито вже почала використовувати іранські безпілотники у війні проти України.

Крім того, представники американської розвідки стверджують, що Іран також запропонував РФ свої фінансові системи для обходу західних санкцій. Тегеран, який роками знаходився під санкціями, готовий поділитися своєю мережею з фіктивних компаній та інших інститутів.

Щобільше, надавати підтримку РФ буде ще легше, коли з Тегерана знімуть обмеження після відновлення дії угоди про іранську ядерну програму від 2015 року.