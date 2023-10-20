Иран поставляет более 90% оружия, используемого ХАМАС, - глава Еврокомиссии
Большинство оружия, которым владеют боевики ХАМАС, поставляется из Ирана. Это вооружение используется против Израиля.
Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yahoo.
Фон дер Ляйен осудила "злую роль, которую Иран играет на заднем плане".
"Следует усилить санкции против Ирана, который снабжает оружие ХАМАС. По нашим оценкам, 93% оружия ХАМАС поступило из Ирана", - сказала глава Еврокомиссии.
Она напомнила, что Иран также поставляет оружие России для войны против Украины. По ее мнению, РФ и ХАМАС схожи.
Президент Еврокомиссии также подчеркнула, что санкции Запада разрушают экономику России. Теперь ЕС и его союзники сосредотачивают, чтобы закрыть лазейки для уклонения от санкций.
Война в Израиле
Боевики ХАМАС 7 октября из Сектора Газа зашли на юг Израиля. Этому предшествовали многочисленные ракетные удары по территории Израиля.
Израиль объявил о "состоянии войны" и обещал отомстить террористам ХАМАС. Стороны все еще продолжают обмениваться ракетными ударами.
По последним данным Израиля, в результате атак ХАМАС погибли 24 гражданина Украины. Хотя украинские дипломаты подтвердили гибель 18 украинцев.
Президент США Джо Байден сегодня, 20 октября, проведет встречу президентом Еврокомиссии и главой Евросовета. Стороны обсудят войны в Украине и в Израиле.
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