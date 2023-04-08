Иран усиливает контроль за хиджабом: "нарушительниц" будут искать с помощью камер

Власти Ирана начали устанавливать камеры в общественных местах, чтобы распознавать и штрафовать женщин без хиджаба.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
Напомним, в марте этого года в Иране возобновились антиправительственные протесты.
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