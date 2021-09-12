Іран пішов на поступки щодо ядерної програми на переговорах з главою МАГАТЕ

Переговори з главою МАГАТЕ націлені на ослаблення протистояння між Тегераном і заходом, оскільки воно загрожує ескалацією і зривом переговорів про відновлення ядерної угоди з Іраном.

"Інспекторам МАГАТЕ дозволено обслуговувати ідентифіковане обладнання і замінювати їх носії, які будуть зберігатися під спільними печатками МАГАТЕ і AEOI в Ісламській Республіці Іран", - йдеться в спільній заяві ядерних органів.

Гроссі прибув до Тегерана напередодні засідання Ради керуючих МАГАТЕ, яке відбудеться наступного тижня. Він зустрінеться з новим главою Організації з атомної енергії Ірану Мохаммедом Есламі.

На цьому тижні МАГАТЕ поінформувало держави-члени про відсутність прогресу з двох основних питань: пояснення слідів урану, виявлених на декількох старих, незаявлених об'єктах, і отримання термінового доступу до деякого обладнання для моніторингу, щоб агентство могло продовжувати відстежувати окремі частини ядерної програми Ірану відповідно до угоди 2015 року.

Західні держави повинні вирішити, чи варто просувати резолюцію з критикою Ірану і посиленням тиску на нього за те, що він перешкоджає МАГАТЕ, на засіданні Ради керуючих агентства, що складається з 35 країн, наступного тижня. Резолюція може поставити під загрозу відновлення переговорів по угоді, оскільки Тегеран незадоволений такими кроками.

Країни, що входять до Ради керуючих МАГАТЕ, будуть спостерігати за візитом Гроссі, щоб дізнатися, чи поступиться Іран або в питанні про надання доступу до обладнання для моніторингу, або можливості отримання відповідей по частинках урану, виявленим на незадекларованих об'єктах.