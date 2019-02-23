Іран пообіцяв США відповідні заходи в разі посилення санкцій

В Ірані заявили, що будуть брати участь в ядерній угоді до тих пір, поки це буде схвалювати іранська нація

Глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что Иран ответит США в случае ужесточения антииранских санкций в области экспорта нефти. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Basler Zeitung.

Зариф заявил, что Тегеран будет участвовать в ядерной сделке до тех пор, пока это будет одобрять иранская нация.

"Я не буду уточнять, о каких мерах идет речь. Дональд Трамп любит сюрпризы, поэтому мы его развлечем", - сказал он.

Напомним, МАГАТЭ заявило о соблюдении Ираном условий ядерной сделки. В отчете МАГАТЭ говорится, что Тегеран соблюдает лимит обогащения урана и его запасы обогащенного урана не превышают допустимых.

До этого Администрация президента США Дональда Трампа призвала Европу ввести новые жесткие санкции против Ирана в связи с его программой баллистических ракет.

Добавим, что 5 ноября вступили в силу санкции США против Ирана. Администрация президента США Дональда Трампа восстанавила все санкции против Ирана, которые были сняты в рамках соглашения 2015 года. Санкции касаются экспорт нефти, судоходство, банковское и другие отрасли, которые касаются экономики.