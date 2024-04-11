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Иран угрожает "наказать" Израиль и выдвинул Совбезу ООН ультиматум

Фото: Иран угрожает Израилю после удара по консульству в Дамаске (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Иран требует, чтобы Совет безопасности ООН осудил удар Израиля по его консульству в Дамаске. В ином случае Тегеран угрожает ответить на атаку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на миссию Ирана при ООН в Twitter.

"Если бы Совет Безопасности ООН осудил акт агрессии сионистского режима в отношении наших дипломатических объектов в Дамаске и впоследствии привлек к ответственности его исполнителей, необходимость для Ирана наказать этот режим-изгой, возможно, отпала бы", - отмечает миссия Ирана. 

Что предшествовало

Напомним, 1 апреля Израиль нанес мощный авиаудар по центральному кварталу Меззе в центре Дамаска в Сирии. Здание иранского консульства было полностью уничтожено.

Также в результате атаки повреждена соседняя резиденция посла Ирана, но он остался невредимым. Погибли 11 человек, среди которых 7 иранцев, двое ливанцев и двое сирийцев.

Позже стало известно, что семеро погибших иранцев - члены Корпуса стражей Исламской революции. Среди них - высокопоставленный бригадный генерал КСИР Мохаммад Реза Захеди.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац уже предупредил Иран, что в случае атаки со своей территории страна нанесет ответные удары.

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