Трамп пригрозил "стереть Иран с лица земли" и назвал условие

20:55 04.05.2026 Пн
2 мин
Более того, Иран уже запустил ракеты по американских союзниках
aimg Анастасия Никончук
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Президент США Дональд Трамп заявил о планах обеспечить сопровождение американских судов через Ормузский пролив на фоне обострения напряженности с Ираном и угроз со стороны Тегерана.

Обострение ситуации в Ормузском проливе

Прекращение огня и хрупкие договоренности с Ираном оказались под давлением после заявлений президента США Дональда Трампа о намерении провести американские военные и торговые суда через Ормузский пролив.

Этот маршрут остается одним из ключевых в мировой энергетической логистике, однако ситуация в регионе вновь резко обострилась.

По данным Центрального командования США, продолжаются действия в рамках операции, связанной с обеспечением безопасности судоходства и ограничением возможностей иранских сил в прибрежной зоне.

Инциденты и военное присутствие

Британский Морской торговый центр сообщил об атаке группы малых судов на коммерческое судно всего в нескольких милях от побережья Ирана.

Это усилило опасения по поводу дальнейшей эскалации в районе пролива.

В ответ иранские военные заявили, что готовы реагировать на любые действия американских сил, которые войдут в акваторию стратегического маршрута.

Заявления Вашингтона

В США заявили, что уже предпринимаются меры по сопровождению судов и перенаправлению коммерческого трафика.

По данным Центрального командования, речь идет о десятках судов, задействованных в логистических операциях.

Американская сторона также подчеркнула, что военное присутствие в регионе усиливается, а возможности сил значительно расширены за счет техники и авиации, размещенной на базах в разных частях мира.

Риторика и переговорный процесс

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран может столкнуться с жесткими последствиями в случае атак на американские суда, одновременно отмечая, что переговорный процесс с Тегераном остается возможным.

Он также подчеркнул, что военный потенциал США в регионе позволяет быстро реагировать на любые угрозы, а размещенные силы и вооружение находятся в постоянной готовности.

Напоминаем, что представитель Центрального командования США сообщил, что американские ракетные эсминцы вошли в Персидский залив, а также что два торговых судна под флагом США успешно пересекли Ормузский пролив.

Отметим, что в понедельник, 4 мая, Иран нанес удар по Объединенным Арабским Эмиратам, применив четыре ракеты и беспилотники. По имеющимся данным, три ракеты были перехвачены над территориальными водами страны, еще одна упала в море.

