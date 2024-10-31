Иран планирует ударить по Израилю баллистикой и дронами с территории Ирака, - Axios

Иран, вероятно, хочет уже в ближайшие дни атаковать Израиль при помощи баллистических ракет и дронов. Удар планируется нанести с территории Ирака.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
Два израильских источника рассказали изданию, что удар по Израилю нанесут проиранские боевики в Ираке. Вероятно, так Тегеран хочет попытаться избежать ответной атаки ЦАХАЛа. Обстрел может произойти до президентских выборов в США.
Собеседники Axios утверждают, что в ходе атаки боевиков будет применено большое количество баллистических ракет и беспилотников.
При этом неназванный американский чиновник отметил в комментарии изданию, что Иран может быстро начать подготовку к атаке, если будет принято соответствующее решение.
Только сегодня начальник штаба верховного лидера Ирана Мохаммад Мохаммади Голпаегани рассказал, что ответ его страны на удар Израиля будет "сильным" и "заставит врага пожалеть" о таком обстреле.
Напомним, 26 октября Израиль нанес удар по военным объектам Ирана. В частности, СМИ писали об атаке на космический центр иранцев, где собирают баллистические ракеты.
Так Израиль ответил на массированный обстрел, который произошел в начале октября.
Несколько дней назад Associated Press обнародовало спутниковые снимки иранского космического центра, на которых были заметны повреждения в результате израильской атаки.
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