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Иран планирует ударить по Израилю баллистикой и дронами с территории Ирака, - Axios

Иллюстративное фото: Иран может нанести ракетный удар по Израилю (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Иран, вероятно, хочет уже в ближайшие дни атаковать Израиль при помощи баллистических ракет и дронов. Удар планируется нанести с территории Ирака.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Два израильских источника рассказали изданию, что удар по Израилю нанесут проиранские боевики в Ираке. Вероятно, так Тегеран хочет попытаться избежать ответной атаки ЦАХАЛа. Обстрел может произойти до президентских выборов в США. 

Собеседники Axios утверждают, что в ходе атаки боевиков будет применено большое количество баллистических ракет и беспилотников. 

При этом неназванный американский чиновник отметил в комментарии изданию, что Иран может быстро начать подготовку к атаке, если будет принято соответствующее решение. 

Только сегодня начальник штаба верховного лидера Ирана Мохаммад Мохаммади Голпаегани рассказал, что ответ его страны на удар Израиля будет "сильным" и "заставит врага пожалеть" о таком обстреле.

Удар Израиля по Ирану

Напомним, 26 октября Израиль нанес удар по военным объектам Ирана. В частности, СМИ писали об атаке на космический центр иранцев, где собирают баллистические ракеты.

Так Израиль ответил на массированный обстрел, который произошел в начале октября.

Несколько дней назад Associated Press обнародовало спутниковые снимки иранского космического центра, на которых были заметны повреждения в результате израильской атаки.

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ИзраильИракИранРакетный ударАтака дронов