Иран планирует ударить по Израилю баллистикой и дронами с территории Ирака, - Axios

Два израильских источника рассказали изданию, что удар по Израилю нанесут проиранские боевики в Ираке. Вероятно, так Тегеран хочет попытаться избежать ответной атаки ЦАХАЛа. Обстрел может произойти до президентских выборов в США.

Собеседники Axios утверждают, что в ходе атаки боевиков будет применено большое количество баллистических ракет и беспилотников.

При этом неназванный американский чиновник отметил в комментарии изданию, что Иран может быстро начать подготовку к атаке, если будет принято соответствующее решение.

Только сегодня начальник штаба верховного лидера Ирана Мохаммад Мохаммади Голпаегани рассказал, что ответ его страны на удар Израиля будет "сильным" и "заставит врага пожалеть" о таком обстреле.