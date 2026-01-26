Иран под прицелом? Авианосная ударная группа США готова к действиям на Ближнем Востоке, - CNN

Как пишет РБК-Украина , об этом сообщает издание CNN .

Стало известно, что авианосная ударная группа ВМС США во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln сейчас находится в Индийском океане, что позволяет ей быстро приблизиться к любым потенциальным операциям против Ирана.

Группа действует в зоне ответственности Центрального командования США (CENTCOM), которое координирует американские военные операции на Ближнем Востоке. В то же время, по словам источников, авианосец еще не находится в режиме немедленной боевой готовности.

Отметим, что типичная авианосная ударная группа включает сам авианосец, ракетные крейсеры, корабли противовоздушной обороны и эсминцы или фрегаты для борьбы с подводными лодками.

Сейчас президент США Дональд Трамп продолжает рассматривать различные варианты в отношении Ирана. При этом союзники США призывают Вашингтон воздержаться от любых военных действий.

Иран готовится к потенциальному нападению США

В воскресенье, 25 января, в Тегеране на площади Революции появился масштабный мурал с изображением истребителей, летящих над американским военным кораблем. Во время пятничной молитвы имам в столице публично предостерег Вашингтон.

"Триллионы долларов, которые вы инвестировали в регион, находятся под прицелом наших ракет", - заявил Мохаммад Али Акбари.

Иранские чиновники за последнюю неделю резко ужесточили риторику. Например, представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран "более чем способен" нанести США ответ, который станет для них "болезненным".

"Прибытие одного или нескольких военных кораблей не влияет на оборонительную решимость Ирана", - сказал он, добавив, что иранские вооруженные силы постоянно усиливают свои возможности.

Иран также заявляет о значительном росте ракетного потенциала после 12-дневной войны с Израилем в июне. Во время того конфликта Тегеран нанес удары по израильским целям ракетами и беспилотниками, а США впоследствии атаковали ключевые иранские ядерные объекты.