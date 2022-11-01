Иран передаст России тысячу ракет и новые дроны, - CNN

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Отмечается, что за поставками внимательно следят, поскольку это будет первый случай, когда Иран будет передавать России передовые высокоточные управляемые ракеты, что может дать Кремлю значительный толчок на поле боя.

По словам официальных лиц западной страны, имени которых не называются, последняя партия оружия из Ирана в Россию включала около 450 беспилотников, которые россияне уже использовали в Украине. На прошлой неделе сообщалось, что ВСУ сбили более 300 иранских беспилотников.

Подчеркивается, что новая ожидаемая поставка ознаменует значительный рост поддержки Ираном военных усилий России. Хотя точные сроки, когда груз прибудет в Россию, неизвестны, официальные лица считают, что оружие точно будет доставлено до конца года.