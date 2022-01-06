Іран відмовився від переговорів щодо катастрофи МАУ. Постраждалі країни відреагували

Міжнародна група запропонувала Ірану сісти за стіл переговорів 5 січня 2022 року, але той однозначно відмовився від переговорів з постраждалими країнами.

"Група визначила, що всі подальші спроби переконати Іран і вступити в переговори є марними. Міжнародна група наразі зосередиться на подальших діях для вирішення цього питання у відповідності до норм міжнародного права", - йдеться в заяві.

Як зазначили в Міжнародній групі, постраждалі країни готові притягнути Іран до відповідальності за катастрофу МАУ, а також за бездіяльність щодо винуватців.

"Зробимо все, аби забезпечити повне відшкодування шкоди, завданої порушенням Іраном норм міжнародного права", - наголошується в заяві.

Два роки тому, 8 січня 2020 року, іранські військові збили український пасажирський літак компанії МАУ в небі над Тегераном. За офіційною версією Ірану, постріл стався через збій в роботі засобів протиповітряної оборони та помилку оператора. Жертвами стали 176 осіб.