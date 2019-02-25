Іран здійснив успішний запуск крилатої ракети з підводного човна

У триденних навчаннях брали участь понад 100 суден

Иран осуществил первый запуск крылатой ракеты с подводной лодки в ходе военно-морских учений вблизи Ормузского пролива. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Как отмечается, в трехдневных учениях принимали участие более 100 судов.

"На третий день испытаний, подводная лодка иранского флота класса "Гадир" успешно запустила крылатую ракету", - говорится в сообщении.

Напомним, МАГАТЭ заявило о соблюдение Ираном условий ядерного соглашения. В отчете МАГАТЭ говорится, что Тегеран придерживается лимита обогащения урана и его запасы обогащенного урана не превышают допустимых.

До этого Администрация президента США Дональда Трампа призвала Европу ввести новые жесткие санкции против Ирана в связи с его программой баллистических ракет. Глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что Иран ответит США в случае ужесточения антииранских санкций в области экспорта нефти

Добавим, что 5 ноября вступили в силу санкции США против Ирана. Администрация президента США Дональда Трампа восстановила все санкции против Ирана, которые были сняты в рамках соглашения 2015 года. Санкции касаются экспорт нефти, судоходства, банковской и другие отрасли, которые касаются экономики.