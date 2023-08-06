Иран оснастил флот ракетами и БПЛА, в США предлагают охранять суда в Персидском заливе
Иран оснастил свой военно-морской флот беспилотниками и ракетами радиуса действия до 1000 км. Соединенные Штаты предлагают охранять коммерческие суда в Персидском заливе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Государственное информационное агентство Ирана сообщило, что на сегодняшний день вооружение ВМС включает "разные типы беспилотников, несколько сотен крылатых и баллистических ракет с радиусом действия от 300 до 1000 км".
Спикер вооруженных сил Ирана Аболфазл Шекарчи заявил, что страны региона "способны сами обеспечить безопасность в Персидском заливе".
"Какое отношение к Америке имеют Персидский залив, Оманский залив и Индийский океан? Какое вам здесь дело?", - сказал Шекарчи.
Следует отметить, что по данным военно-морских сил США, с 2021 года Иран преследовал, атаковал или захватил около 20 торговых судов под международными флагами в Персидском заливе.
Реакция США на нападения Ирана на суда в Персидском заливе
После очередного нападения Ирана на нефтяной танкер в июле 2023 года Пентагон направил на Ближний Восток дополнительные истребители F-35 и F-16 . Также министр обороны США Ллойд Остин приказал отправить в регион военные корабли, подразделение морской пехоты и десантную группу .
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