Іран спростовує передачу супутника в користування РФ для стеження за Україною

Супутник дистанційного зондування Землі "Хайям", який запустять за допомогою ракети-носія "Союз-2.1 б" з космодрому Байконур 9 серпня належить Ірану, заявили в агентство.

"Всі розпорядження, пов'язані з управлінням і експлуатацією цього супутника, будуть виконуватися і віддаватися відразу після запуску іранськими фахівцями, які "базуються на космічних базах, що належать Міністерству зв'язку та інформаційних технологій, на території Ірану", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше газета Washington Post повідомила, що супутник, який Росія повинна підняти на орбіту на замовлення Ірану, спочатку буде використовуватися для стеження за Україною.

Супутник "Хайям" буде запущений російською ракетою "Союз" з космічної станції Байконур в Казахстані. У заяві Роскосмосу підтверджується, що запуск у вівторок виведе "обладнання дистанційного зондування на орбіту за запитом Ісламської Республіки Іран".

Адміністрація Байдена уважно стежить за зусиллями Ірану зі створення супутників, які розвиваються паралельно зі створенням Іраном більш потужного ракетного флоту.

Майбутній запуск - останній показник розширення військового і політичного співробітництва між Москвою і Тегераном. Заява була зроблена через два тижні після візиту в Тегеран президента Росії Володимира Путіна для зустрічей з верховним лідером Ірану Алі Хаменеї, який згодом привітав "довгострокове співробітництво" свого уряду з Москвою.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.