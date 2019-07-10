Іран відхиляє заклики повернутися до ядерної угоди

Іран заявив, що не скасує своє рішення про збільшення збагаченого урану, перевищуючого ліміти, які були встановлені ядерною угодою 2015 року зі світовими державами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press News.

Зазначається, що рішення не буде скасовано, до тих пір, поки Іран не досягне своїх повних прав в рамках угоди, від якої в минулому році відмовився президент США Дональд Трамп.

"Рішення щодо збільшення збагаченого урану є незмінною стратегією. Франція та інші країни закликали Іран повернутися до виконання ядерної угоди", - повідомляє співробітник служби безпеки Ірану Алі Шамхані.

Шамхані продовжує критикувати європейські країни за "відсутність волі" в наданні допомоги від санкцій США.

Попередньо встановлено, що Іран перевищив рівень збагачення урану в 3,67%.

Нагадаємо, Іран нещодавно заявив, що має намір прискорити процес збагачення урану після 27 червня, коли закінчився термін ультиматуму про виконання зобов'язань щодо ядерної угоді. За словами представника Організації з атомної енергії Ірану Бехруза Камальванди, запаси збагаченого урану будуть перевищувати 300 кг.

Крім того, Іран у понеділок, 8 липня, пригрозив відновити роботу деактивуючих центрифуг і збільшити рівень збагачення урану до 20% в якості потенційних заходів відступу від умов ядерної угоди 2015 року.