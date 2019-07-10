ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Іран відхиляє заклики повернутися до ядерної угоди

Новини » Політика    10.07.2019 - 16:24
Іран відхиляє заклики повернутися до ядерної угоди
Ілюстративне фото (twitter.com/RT)

В Ірані заявили, що рішення про збільшення збагаченого урану є незмінною стратегією

Іран заявив, що не скасує своє рішення про збільшення збагаченого урану, перевищуючого ліміти, які були встановлені ядерною угодою 2015 року зі світовими державами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press News.

Зазначається, що рішення не буде скасовано, до тих пір, поки Іран не досягне своїх повних прав в рамках угоди, від якої в минулому році відмовився президент США Дональд Трамп.

"Рішення щодо збільшення збагаченого урану є незмінною стратегією. Франція та інші країни закликали Іран повернутися до виконання ядерної угоди", - повідомляє співробітник служби безпеки Ірану Алі Шамхані.

Шамхані продовжує критикувати європейські країни за "відсутність волі" в наданні допомоги від санкцій США.

Попередньо встановлено, що Іран перевищив рівень збагачення урану в 3,67%.

Нагадаємо, Іран нещодавно заявив, що має намір прискорити процес збагачення урану після 27 червня, коли закінчився термін ультиматуму про виконання зобов'язань щодо ядерної угоді. За словами представника Організації з атомної енергії Ірану Бехруза Камальванди, запаси збагаченого урану будуть перевищувати 300 кг.

Крім того, Іран у понеділок, 8 липня, пригрозив відновити роботу деактивуючих центрифуг і збільшити рівень збагачення урану до 20% в якості потенційних заходів відступу від умов ядерної угоди 2015 року.

 

 

США планують створити військову коаліцію в Перській затоці Адмірал США заявив про російських військових у Венесуелі
Новини України Сполучені Штати АмерикиполитикаІранядерное оружие
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся