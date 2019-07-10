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Иран отвергает призывы вернуться к ядерной сделке

Новости » Политика    10.07.2019 - 16:24
Иран отвергает призывы вернуться к ядерной сделке
Иллюстративное фото (twitter.com/RT)

В Иране заявили, что решение об увеличении обогащенного урана является неизменной стратегией

Иран заявил, что не отменит свое решение об увеличении обогащенного урана, превышающего лимиты, которые были установлены ядерной сделкой 2015 года с мировыми державами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press News.

Отмечается, что решение не будет отменено до тех пор, пока Иран не достигнет своих полных прав в рамках соглашения, от которого в прошлом году отказался президент США Дональд Трамп.

"Решение об увеличении обогащенного урана является неизменной стратегией. Франция и другие страны призвали Иран вернуться к выполнению ядерной сделки", - сообщает сотрудник службы безопасности Ирана Али Шамхани.

Шамхани продолжает критиковать европейские страны за "отсутствие свободы" в оказании помощи от санкций США.

Предварительно установлено, что Иран превысил уровень обогащения урана в 3,67%.

Напомним, Иран недавно заявил, что намерен ускорить процесс обогащения урана после 27 июня, когда истек срок ультиматума об исполнении обязательств по ядерной сделке. По словам представителя Организации по атомной энергии Ирана Бехруза Камальванди, запасы обогащенного урана будут превышать 300 кг.

Кроме того, Иран в понедельник, 8 июля, пригрозил возобновить работу деактивированных центрифуг и увеличить уровень обогащение урана до 20% в качестве потенциальных мер отступления от условий ядерной сделки 2015 года.

 

 

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