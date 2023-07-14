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РФ может не передать 50 самолетов Су-35, за которые Иран уже расплатился, - СМИ

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Пятница 14 июля 2023 17:58
РФ может не передать 50 самолетов Су-35, за которые Иран уже расплатился, - СМИ Фото: Владимир Путин и Ибрагим Райси (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Иран оплатил 50 российских истребителей Су-35, однако РФ до сих пор не поставила ни одного из них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материал аналитического центра Bourse & Bazaar Foundation.

Что этому предшествовало

Ранее командующий ВВС Ирана бригадный генерал Хамид Вахеди положил конец неделям слухов о предстоящей поставке российских истребителей Су-35.

"Что касается закупки истребителей Су-35 из России, они нам нужны, но мы не знаем, когда они поступят в нашу эскадрилью. Это связано с решением высокопоставленных чиновников Ирана", - заявил он.

Возможная продажа Россией самолетов Су-35 Ирану связана с углублением военного сотрудничества между двумя странами после российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Проблема с поставкой самолетов

Иран ждет гораздо больше года, чтобы получить российские Су-35, которые станут серьезной модернизацией возможностей устаревших ВВС Ирана, в основном состоящих из американских самолетов.

Отмечается, что Иран осуществил полную оплату за 50 истребителей Су-35 во время второго президентского срока Хасана Роухани.

Бывший дипломат сообщил, что при покупке Россия обещала поставить Су-35 в 2023 году. Однако уже почти никто не ожидает, что поставки будут осуществлены в этом году. Иранские официальные лица смущены невыполнением Россией своих обязательств и сомневаются, что поставки могут быть вообще выполнены.

Поставка иранского оружия в Россию

Россия использует иранские дроны для нанесения ударов по территории Украины. Запад неоднократно заявлял, что Россия договорилась с Тегераном о поставках беспилотников, но Москва и Иран долгое время всячески отвергали эти обвинения.

После предоставления реальных доказательств применения РФ дронов иранского производства Тегеран изменил позицию и признал свою причастность.

В декабре прошлого года сообщалось, что Россия поставит Ирану эскадрилью истребителей Су-35 в обмен на дроны.

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