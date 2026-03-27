Иран обманул союзника? Китайские судна внезапно не пустили через Ормузский пролив

Два крупных китайских контейнеровоза были вынуждены изменить курс и вернуться назад при попытке пройти через Ормузский пролив.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Контейнеровозы CSCL Indian Ocean и CSCL Arctic Ocean под флагом Гонконга, принадлежащие китайской компании COSCO, пытались выйти из Персидского залива в пятницу в 03:50 по Гринвичу (05:50 по киевскому времени). Эти суда были фактически заблокированы с начала американо-израильской операции 28 февраля.
Несмотря на то, что экипажи транслировали через систему AIS сообщения о китайской собственности судов, они развернулись вскоре после приближения к проливу.
Аналитик Kpler Ребекка Гердес отметила, что это была первая попытка крупной судоходной группы пройти через Ормузский пролив с начала войны. По ее словам, ситуация продемонстрировала, что "безопасный проход не может быть гарантирован".
Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи публично заявлял, что Тегеран разрешил свободный проход через Ормузский пролив для судов Китая, России, Индии, Ирака и Пакистана.
Из-за угроз атак и минирования пролива экспорт энергоносителей из региона, в частности нефти из Саудовской Аравии и газа из Катара, фактически остановлен. В Персидском заливе остаются заблокированными сотни гражданских судов.
К слову, только несколько дней назад правительство Ирана пригрозило заминировать весь Ормузский пролив.
В Тегеране отмечали, что такой сценарий возможен, если США и их союзники попытаются атаковать иранское побережье.