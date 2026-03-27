Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Иран обманул союзника? Китайские судна внезапно не пустили через Ормузский пролив

Два китайских контейнеровоза заблокированы в Персидском заливе с начала войны США против Ирана
Иллюстративное фото: китайские судна не смогли пройти Ормузский пролив (flickr by Andreas)

Два крупных китайских контейнеровоза были вынуждены изменить курс и вернуться назад при попытке пройти через Ормузский пролив.

Детали инцидента

Контейнеровозы CSCL Indian Ocean и CSCL Arctic Ocean под флагом Гонконга, принадлежащие китайской компании COSCO, пытались выйти из Персидского залива в пятницу в 03:50 по Гринвичу (05:50 по киевскому времени). Эти суда были фактически заблокированы с начала американо-израильской операции 28 февраля.

Несмотря на то, что экипажи транслировали через систему AIS сообщения о китайской собственности судов, они развернулись вскоре после приближения к проливу.

Аналитик Kpler Ребекка Гердес отметила, что это была первая попытка крупной судоходной группы пройти через Ормузский пролив с начала войны. По ее словам, ситуация продемонстрировала, что "безопасный проход не может быть гарантирован".

Позиция Ирана и реальная ситуация

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи публично заявлял, что Тегеран разрешил свободный проход через Ормузский пролив для судов Китая, России, Индии, Ирака и Пакистана.

Из-за угроз атак и минирования пролива экспорт энергоносителей из региона, в частности нефти из Саудовской Аравии и газа из Катара, фактически остановлен. В Персидском заливе остаются заблокированными сотни гражданских судов.

К слову, только несколько дней назад правительство Ирана пригрозило заминировать весь Ормузский пролив.

В Тегеране отмечали, что такой сценарий возможен, если США и их союзники попытаются атаковать иранское побережье.

