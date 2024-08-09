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Иран вскоре передаст России сотни баллистических ракет Fath 360, - Reuters

Фото: Россия может получить от Ирана ракеты Fath 360 (wikipedia.org)
Автор: Иван Носальский

Иран в ближайшее время может передать России баллистические ракеты малой дальности Fath 360. Ожидаются поставки сотен единиц таких ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По информации двух источников издания в европейской разведке, десятки военных РФ проходят обучение в Иране по использованию ракет Fath 360. Теперь "единственным возможным шагом" после тренировок будет передача такого вооружения России. 

Собеседники Reuters рассказали, что представители Министерства обороны России еще 13 декабря подписали с иранскими чиновниками контракт на поставку Fath 360 и другой баллистической ракетной системы, созданной иранской государственной организацией Aerospace Industries Organization (AIO), под названием Ababil. 

Два источника журналистов в европейской разведке не назвали точных сроков возможной поставки ракет Fath 360 в Россию, но сказали, что это произойдет в ближайшее время. 

Представитель Совета национальной безопасности США уже заявил, что его страна и союзники по НАТО "готовы дать быстрый и жесткий ответ, если Иран пойдет на такие поставки".

При этом Минобороны РФ проигнорировало просьбу Reuters о комментарии. 

Что известно о Fath 360

Стоит заметить, что иранские ракеты Fath 360 могут поражать цели в радиусе 120 километров. Они обладают боеголовками весом 150 кг.

Еще несколько лет назад издание Defense Express писало, что эксперты называют иранские ракеты Fath 360 аналогом американских HIMARS. В частности, они обладают возможностью спутникового управления. 

Как пишет Reuters, поставка таких ракет может позволить РФ использовать дальнобойные ракеты собственного производства для нанесения ударов по целям за линией фронта, а иранское вооружение будет предназначено для более близкого радиуса действия.

Напомним, слухи о передаче России иранских баллистических ракет уже появлялись в СМИ. В феврале этого года издание Reuters также сообщало, что РФ получила сотни Zolfaghar, которые могут уничтожать цели на расстоянии до 700 километров.

Но в украинской разведке и другие официальные источники такие слухи не подтвердили.

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