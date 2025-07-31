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Иран назвал ключевые условия для возобновления переговоров по ядерной программе с США

Фото: Иран назвал ключевые условия для возобновления переговоров (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Для возобновления переговоров Ирана и США по ядерной программе Вашингтон должен возместить ущерб, нанесенный ударами американских военных по ядерным объектам страны.

Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

"Соединенные Штаты должны объяснить, почему они напали на нас в разгар переговоров, и гарантировать, что не повторят этого во время будущих раундов переговоров. Они должны компенсировать Ирану нанесенный ими ущерб", - заявил министр иностранных дел Ирана.

По словам Арагчи, во время и после 12-дневной войны он обменивался сообщениями со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и сказал тому, что для решения многолетнего противостояния по поводу ядерной программы Ирана нужно решение, от которого выиграют все.

"Путь к переговорам узкий, но не невозможен. Мне нужно убедить руководство, что если мы пойдем на переговоры, другая сторона подойдет с настоящей решимостью заключить взаимовыгодное соглашение", - добавил глава МИД.

По его словам, такое соглашение должно включать финансовую компенсацию, и Уиткофф якобы убеждал иранского дипломата, что Вашингтон может согласиться на такое соглашение, и предложил возобновить переговоры.

 

Удары США по Ирану

Напомним, в конце июня американские войска присоединились к операции Израиля против иранских ядерных объектов.

США атаковали три ядерных объекта в Иране - Фордо, Натанз и Исфахан. Для этого они использовали специальные противобункерные бомбы, поскольку Иран спрятал свои ядерные объекты глубоко под землей.

Президент США Дональд Трамп заявил, что после атаки ядерная программа Ирана была уничтожена.

В то же время в СМИ появились слухи, что Иран успел вывезти оттуда обогащенный уран, который необходим для создания ядерного оружия.

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