Иран назвал количество погибших американцев за 13 дней ударов США

Генерал Хоссейн Мохебби категорически опроверг американскую статистику потерь после недавних атак на Иран.

"Американская статистика по количеству жертв - это чистая ложь", - сказал Мохебби.

По его словам, во время ударов по американским целям Иран атаковал восемь центров размещения войск. В одном случае было разрушено 20 укрытий.

Мохебби заявил, что в рамках операции "Наср II" - так Иран называет собственную защиту от атак США в течение двух недель - погибли более 200 американских военных. Раненых, по его словам, гораздо больше.

Спикер КСИР обратился напрямую к американцам.

"Американский народ не должен позволять своим лживым командирам считать себя дураками", - заявил он.

Военный также предложил конкретный шаг по проверке цифр. Вашингтон, по его мнению, должен пригласить журналистов на разрушенные американские базы. Тогда они сами оценят масштабы потерь.

Независимого подтверждения этих цифр пока нет. Пентагон и CENTCOM свою официальную статистику потерь после последней волны атак публично не называли.

Слова генерала прозвучали после того, как американская авиация 13 ночей подряд наносила удары по Ирану. По версии Тегерана среди целей оказались гражданские объекты.

Иран в ответ нанес массированные удары по американским объектам в Западной Азии.

Как развивался конфликт

Война между США, Израилем и Ираном началась 28 февраля. Через 40 дней боевых действий стороны согласились на прекращение огня – это произошло 8 апреля.

17 июня при посредничестве Пакистана Тегеран и Вашингтон подписали Меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривал:

прекращение всех военных действий;

подготовку к дальнейшим переговорам между сторонами.

Впрочем, договоренности продержались недолго, и две стороны продолжают атаковать друг друга.