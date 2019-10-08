Іран назвав умови для переговорів з Саудівською Аравією

Іран готовий сісти за стіл переговорів з Саудівською Аравією, щоб вирішити регіональні проблеми, якщо Ер-Ріяд припинить вбивати людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Про це у вівторок, 8 жовтня, заявив міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Зариф.

"У ситуації, коли Саудівська Аравія буде займатися вирішенням регіональних проблем сидячи за столом переговорів, а не вбиваючи людей, вони, безумовно, отримають підтримку Ірану", - заявив Зариф.

До цього міністр енергетики Ірану Бижан Зангане заявив, що іранський уряд хоче поліпшити відносини з усіма країнами Близького Сходу. За його словами, головний ворог всіх країн регіону перебуває за межами Близького Сходу.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що уряд Саудівської Аравії висловив готовність провести зустріч з Іраном. Однак для цього іранські влади повинні припинити розробку програм по створенню зброї масового знищення і підтримку тероризму.

Нагадаємо, 14 вересня в Саудівській Аравії були атаковані нафтопереробні заводи. У США і Саудівської Аравії звинуватили в атаках уряд Ірану. Принц Саудівської Аравії Мухаммед бен Салман назвав атаку Ірану на нафтові об'єкти оголошенням війни.