Іран назвав умови досудового вирішення питань щодо катастрофи МАУ

Всі питання щодо катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України" (МАУ) в Ірані можуть бути врегульовані в досудовому порядку, якщо сторони будуть рухатися в дусі доброї волі. Зокрема, якщо Україна не буде політизувати процес і нагнітати медійний ажіотаж.

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" розповів посол Ірану в Україні Манучехр Мораді.

За його словами, якщо Україна та Іран будуть рухатися в дусі доброї волі, то проблем не виникне і сторони досягнуть згоди.

"Іншими словами, вимоги, що виходять за юридичні рамки, і незаконні вимоги з одного боку, а також відсутність добрих намірів можуть створити труднощі у вирішенні питань, пов'язаних з катастрофою, і сприяти затягуванню їх вирішення", - зазначив Мораді.

Він зазначив, що Тегеран взяв відповідальність за катастрофу на третій день після неї, відправив "чорні скриньки" до Франції, брав участь у політичних і юридичних консультаціях, у тому числі з експертами ICAO, затримав підозрюваних і почав судовий процес.

У той же час посол нагадав, що Україна нібито не визнала відповідальність за знищення в 2001 році Ту-154 російської авіакомпанії "Сибір". А США в 1988 збили пасажирський літак авіакомпанії Iran Air з крейсера Vincennes, а причетні до інциденту не тільки не понесли покарання, а були нагороджені.

"Моє прохання полягає також у тому, щоб ми будували наш діалог в рамках закону і на основі доброї волі і прагнули зберігати позитивну атмосферу, створену після першого туру переговорів, утримувалися від політизації питання і створення ажіотажу медійного. В цьому випадку, я запевняю, що справа буде вирішена швидко, чітко, об'єктивно, на основі справедливості", - додав Мораді.

Нагадаємо, раніше Іран запропонував провести другий раунд переговорів щодо катастрофи МАУ з 18 по 21 жовтня.

До цього заступник міністра міністерства закордонних справ України Євген Єнін заявляв, що розслідування катастрофи може затягнутися на 5 років.

Щодо заяви іранського посла про катастрофу Ту-154 зазначимо, що тодішній президент Леонід Кучма через 20 днів після трагедії визнав відповідальність України за збитий літак. Він заявив, що катастрофа сталася "в результаті фатального збігу обставин", а також відправив у відставку міністра оборони Олександра Кузьмука та інших військових чиновників.