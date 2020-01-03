Іран призначив наступника Сулеймані

Керівник і духовний лідер Ісламської Республіки аятолла Алі Хаменеї п'ятницю, 3 січня, призначив наступника генерала Корпусу вартових Ісламської революції Касема Сулеймані, який був убитий в результаті ракетного удару по міжнародному аеропорту Багдада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Як повідомляється, командуючому спецпідрозділу "Аль-Кудс" став заступник Сулеймані, бригадний генерал Есмаїл Каани.

Як йдеться в заяві Хаменеї, завдання спецпідрозділу "залишаться незмінними".

Нагадаємо, вночі 3 січня три ракетні удари були завдані по військовій базі поруч з міжнародним аеропортом Багдада. В результаті обстрілу загинули восьмеро людей, серед них командир іранського спецназу "Кудс" Касим Сулеймані.

Пізніше в Пентагоні підтвердили причетність США до ракетним ударам по околицях аеропорту в Багдаді і загибелі командира іранського спецназу "Кудс" генерала Касіма Сулеймані.

Міністр закордонних справ Ірану Джавад Зариф назвав "актом міжнародного тероризму" операцію Збройних сил США в Багдаді, в ході якої був убитий генерал-майор Касем Сулеймані.