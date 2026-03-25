RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Иран пытался уничтожить крупнейшую электростанцию Израиля

18:41 25.03.2026 Ср
2 мин
Иран только за одну ночь четыре раза атаковал Израиль ракетами
aimg Елена Чупровская
Фото: Иран пытался погрузить Израиль в темноту (Getty Images)

Утром 25 марта иранская баллистическая ракета упала вблизи прибрежного города Хадера на севере Израиля. Удар был направлен на крупнейшую электростанцию в стране.

Сирены раздавались по всему центральному Израилю и части севера. Как пишут СМИ, удар, вероятно, был направлен на крупнейшую электростанцию Израиля - Орот Рабин в Хадере.

Подробности удара

Ракета упала на открытой местности - жертв нет. Израильская электрическая корпорация подтвердила: инфраструктура не пострадала.

Двое мужчин среднего возраста получили ранения от осколков во время отдельного обстрела - им оказали помощь.

Иран заранее публиковал инфографику с перечнем целей в Израиле - среди них Орот Рабин и вторая по величине электростанция Рутенберг.

После иранских ударов "Хезболла" обстреляла север Израиля. Обломки кассетного боеприпаса упали в жилом районе Кирьят-Шмона.

Израиль отвечает

ВВС Израиля уничтожили единственный иранский объект по разработке подводных лодок в Исфахане. С начала войны 28 февраля по Ирану сброшено более 15 000 бомб.

Правительство Израиля разрешило призвать до 400 000 резервистов - это не конкретная цифра, а максимальный "потолок гибкости" для армии.

Напомним, США передали Ирану мирный план. Один из центральных его пунктов - передача под международный контроль 440 килограммов высокообогащенного урана, находящегося на территории Ирана.

В то же время посол США раскрыл стратегию Трампа в войне с Ираном. Он хочет гарантировать, что имеет варианты в противостоянии.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
