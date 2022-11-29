Иран может не передать России баллистические ракеты, - эксперт

"У меня есть впечатление, что сейчас Иран немного сомневается, нужно ли передавать эти ракеты России. Это после того, как Запад очень активно отреагировал на поставки "Шахедов", начал вводить дополнительные санкции. Иранскому руководству, пожалуй, не хотелось бы стать полным изгоем , потому что у них все же остаются экономические отношения на мировом рынке. Им бы не хотелось их потерять полностью", - считает эксперт.

По его мнению, именно поэтому в Тегеране возможно и начали сразу говорить, что "не поставляли" и что это вообще "не их беспилотники" - то есть немножко играть дураков.

"Более того, они, кажется, вообще хотят прекратить поставлять даже "Шахеды" и начали говорить о создании завода по производству этих беспилотников на территории России. Возможно, это такая восточная хитрость, когда по разговорам завод могут и год, и десять лет строить, очень затягивая процесс", - отметил Самусь.

При этом он акцентировал, действительно смысл не в самом заводе, а у комплектующих.

"Три четверти компонентов в тех "Шахедах" - западные. Очевидно, что они уже их не достанут. Поэтому россияне могут себе завод поставить, а где они будут брать комплектующие - это уже будет не проблема Ирана. Они скажут: "Мы вам чертежи отдали, завод есть, делайте себе, комплектующих у нас нет, извините", - допускает эксперт.

Он считает, это является сигналом того, что Иран уже пытается немного отойти от России, поскольку понял, что эта ситуация не стоит того, что они получат.

"Возможно, Россия обещала передать им ядерное оружие, но, опять же, Запад намекнул и России, и Ирану, что не нужно этого делать. Возможно, Иран все же не передаст России баллистические ракеты ", - резюмировал Самусь.

Напомним, ранее появилась информация о том, что Россия договорилась с Ираном о покупке баллистических ракет дальностью 300 и 700 км.

На что в украинском МИДе предупредили Иран о последствиях. Там заявили, что Украина будет безжалостна в своем ответе.

Тегеран же в своей манере "категорически отрицает" передачу оружия в Россию и назвал заявления Украины "эмоциональными и голословными".