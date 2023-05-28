Иран имеет прямой путь для отправки оружия и дронов в Россию, - CNN
Иран имеет возможность поставлять в РФ оружие, в том числе дроны типа Shahed, по Каспийскому морю, которое обеспечивает прямой путь между странами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Как отмечают эксперты, по мере углубления сотрудничества между двумя Москвой и Тегераном каспийский маршрут используется для перевозки беспилотников, пуль и минометных снарядов, которые российское правительство закупило у Ирана для поддержки своей полномасштабной военной агрессии против Украины.
Согласно мониторинговым данным, суда в регионе все чаще становятся "темными", что свидетельствует о растущем стремлении скрыть перемещение товаров, говорится в публикации.
В 2022 году данные Lloyd’s List Intelligence выявили сентябрьский всплеск количества пробелов в данных слежения за судами на Каспии. Это произошло вскоре после того, как Киев и Вашингтон заявили, что прошлым летом Москва купила беспилотники у Тегерана.
Прошлой осенью увеличилось использование РФ иранских беспилотников, в том числе против критически важной энергетической инфраструктуры в Украине.
"Нет никакого риска для иранского экспорта в Каспийском море из-за граничащих стран - у них нет возможности или мотива запрещать такого рода обмены", - заявляет ведущий аналитик разведки в компании по безопасности EOS Risk Group Мартин Келли.
Маршрут через Каспийское море, по которому Иран может передавать РФ оружие и дроны (фото: cnn.com)
Отмечается, что Азербайджан, Туркменистан и Казахстан являются другими странами с портами на Каспийском море, и, добавляет аналитик, это "идеальная среда для того, чтобы эта сделка не встретила сопротивления".
Масштабная атака "Шахедами" на Украину 28 мая
В ночь на это воскресенье российские оккупанты устроили массированную атаку дронами на Украину, и большую часть "Шахедов" враг направил на Киев. ПВО ВСУ сбило все ударные БПЛА противника, при этом в результате падения обломков в некоторых районах были разрушения и пожары, один человек погиб.
Утром после этой масштабной атаки спикер Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк допустила, что РФ могла получить новую партию дронов-камикадзе "Шахед" от Ирана.
Эти беспилотники Shahed-129/191 представляют собой беспилотные летательные аппараты, способные нести высокоточные боеприпасы, а также могут использоваться для наблюдения.
Согласно отчету о расследовании, полученному исключительно CNN в начале 2023 года, Иран, похоже, модифицирует дроны таким образом, чтобы их взрывные боеголовки могли нанести максимальный ущерб объектам инфраструктуры на территории Украины.
Напомним, что по уточненным данным Генштаба ВСУ, в ночь на 28 мая силы ПВО ликвидировали 58 из 59 "Шахедов".
Также сообщалось, что президент Украині Владимир Зеленский 24 мая призвал иранцев остановить сползание на "темную сторону истории", снабжая Москву беспилотниками.
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