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У Лондоні протестуючі захопили особняк російського олігарха

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Понеділок 14 березня 2022 13:40
У Лондоні протестуючі захопили особняк російського олігарха Фото: у Лондоні протестуючі захопили особняк російського олігарха (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протестуючі проти війни захопили особняк російського олігарха Олега Дерипраски. Мільярдер перебуває у списку санкцій.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ITV.

Протестуючі розгорнули банери з написами “Ця власність звільнена”.

У Лондоні протестуючі захопили особняк російського олігарха

Фото: у Лондоні протестуючі захопили особняк російського олігарха (Getty Images)

"Поліція була викликана невдовзі після 03:00 (за київським часом) у понеділок, 14 березня, до житлового будинку на Белгрейв-сквер, SW1. Офіцери прибули та виявили, що кілька людей проникли всередину і повісили транспаранти з вікон нагорі. Офіцери залишаються на місці”, - пишуть правоохоронці.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан оголосив новий пакет санкцій проти Російської Федерації.

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