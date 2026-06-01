RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Иран хочет заморозить войну с США без отказа от своих "красных линий", - Reuters

19:55 01.06.2026 Пн
2 мин
Экономика Ирана трещит по швам. Как Тегеран пытается выпросить у США хоть какое-то облегчение?
aimg Мария Науменко
Фото: иранские военные на фоне изображения ракет и карты Ирана (Getty Images)

Иран настаивает на заключении временной сделки с США, которая позволила бы ослабить экономическое давление и стабилизировать ситуацию в стране, не затрагивая самые чувствительные вопросы ядерной программы.

По данным источников агентства и аналитиков, Тегеран продвигает идею ограниченной промежуточной договоренности с Вашингтоном. Ее целью является получение экономической передышки на фоне санкций, военного давления и ухудшения внутренней ситуации.

Три иранских источника, приближенные к лицам, принимающим решения, отметили, что такая стратегия соответствует традиционному подходу Исламской Республики: избегать необратимых уступок, выигрывать время и сохранять пространство для дальнейших переговоров.

Почему Ирану нужна временная сделка

После нескольких месяцев конфликта на Ближнем Востоке и напряженности вокруг Ормузского пролива Тегеран оказался под усиленным экономическим давлением.

Иранские власти рассматривают промежуточное соглашение как способ получить доступ к части замороженных средств, смягчить ограничения на экспорт нефти и ослабить риски для внутренней стабильности.

По словам источников, Тегеран также стремится к прекращению боевых действий на региональных направлениях и постепенному восстановлению экономической активности без необходимости идти на принципиальные уступки по ядерной программе.

Какие вопросы хотят отложить

По информации Reuters, возможный меморандум о взаимопонимании будет предусматривать временное ослабление отдельных ограничений и постепенное восстановление судоходства через Ормузский пролив.

В то же время сложные вопросы могут остаться за пределами соглашения. Речь идет о масштабах обогащения урана, имеющихся запасах высокообогащенного материала и будущих ядерных мощностях Ирана.

Аналитики считают, что для Тегерана главным приоритетом сейчас является не столько военная ситуация, сколько состояние экономики и риск дальнейшего ухудшения социальной обстановки.

"Иранские лидеры понимают, что время не обязательно на их стороне... их расчеты, кажется, заключаются в том, что диалог, даже ограниченный, является лучшим вариантом, чем вступление в бесконечный период экономического истощения и неопределенности", - пояснил Алекс Ватанка, старший научный сотрудник Института Ближнего Востока в Вашингтоне.

Напоминаем, Иран приостановил переговоры с США из-за обострения боевых действий в Ливане. В Тегеране заявили, что вернутся к диалогу только после прекращения израильских операций в регионе.

В то же время иранская сторона предупредила о готовности усилить давление на противников, в частности рассматривая возможность блокирования Ормузского пролива и других важных морских маршрутов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты АмерикиИранБлижний востокОрмузский пролив