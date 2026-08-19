Иран готовится к ударам по странам Европы, - FT

Как утверждают инсайдеры, Тегеран уже рассматривает сценарии атак на американские цели в странах Юго-Восточной Европы.

Так, одной из первых под удар может попасть Болгария. Как известно, в июле она разрешила использовать авиабазу Безмер для дозаправки американских самолетов.

Кроме того, Иран может атаковать Кипр. Напомним, именно там в марте беспилотник атаковал британскую военную базу.

Также Тегеран рассматривал возможность повреждения подводных оптоволоконных кабелей в Ормужском проливе, если ситуация начнет обостряться.

Такие угрозы свидетельствуют о том, что в Тегеране все серьезнее готовятся к возможному возобновлению войны. Представители иранского режима считают, что новое противостояние может начаться и это, мол, только вопрос времени.

В то же время переговоры по возобновлению работы Ормузского пролива фактически остановились. На прошлой неделе верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи назначил представителей жесткой линии на ключевые посты в области безопасности и военного управления. А во вторник Трамп заявил, что между Вашингтоном и Тегераном "нет никаких продолжающихся или запланированных переговоров или разговоров".