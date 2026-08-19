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Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Иран готовится к ударам по странам Европы, - FT

11:25 19.08.2026 Ср
2 мин
Инсайдеры раскрыли новый план Тегерана
aimg Юлия Капитонова
Фото: Иран может пойти ва-банк в войне против США (Getty Images)

Иранский режим намерен атаковать военные объекты США в европейских странах. Такое развитие событий возможно, если американский президент Дональд Трамп решится на новую эскалацию войны на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Как утверждают инсайдеры, Тегеран уже рассматривает сценарии атак на американские цели в странах Юго-Восточной Европы.

Так, одной из первых под удар может попасть Болгария. Как известно, в июле она разрешила использовать авиабазу Безмер для дозаправки американских самолетов.

Кроме того, Иран может атаковать Кипр. Напомним, именно там в марте беспилотник атаковал британскую военную базу.

Также Тегеран рассматривал возможность повреждения подводных оптоволоконных кабелей в Ормужском проливе, если ситуация начнет обостряться.

Такие угрозы свидетельствуют о том, что в Тегеране все серьезнее готовятся к возможному возобновлению войны. Представители иранского режима считают, что новое противостояние может начаться и это, мол, только вопрос времени.

В то же время переговоры по возобновлению работы Ормузского пролива фактически остановились. На прошлой неделе верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи назначил представителей жесткой линии на ключевые посты в области безопасности и военного управления. А во вторник Трамп заявил, что между Вашингтоном и Тегераном "нет никаких продолжающихся или запланированных переговоров или разговоров".

Кстати, ранее РБК-Украина рассказывало, что Россия поставляет Ирану взрывчатку, компоненты для беспилотников и боеприпасы.

Также мы писали, что Иран не собирается открывать Ормуз и предъявляет требования к США.

Кроме того, Трамп снова поделился планами объявить Ормузский пролив территорией США.

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