Иран готовит передачу России пусковых установок для ракет Fath-360, - СМИ

Иран в ближайшее время может передать России пусковые установки для баллистических ракет малой дальности, которые ранее, вероятно, Москва получила для применения против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Два западных чиновника по вопросам безопасности и один представитель из региона на условиях анонимности сообщили агентству, что речь идет о пусковых установках Fath-360. В случае передачи, это может усилить наступательные возможности России и будет свидетельствовать о дальнейшем укреплении военного сотрудничества Москвы с Тегераном.
Ракеты Fath-360 имеют радиус действия до 120 км и могут применяться для огневого поражения украинских войск у границы с Россией, включая военные объекты и населенные пункты.
В сентябре прошлого года американское правительство заявило, что Иран доставил баллистические ракеты в Россию на девяти судах под российским флагом. По данным трех источников, пусковые установки в эту партию не входили.
Западные чиновники по вопросам безопасности и региональный чиновник на условиях анонимности, отметили, что доставка установок Fath-360 была неизбежной. Они отказались предоставить более подробную информацию об ожидаемой передаче, в частности о том, почему, по их мнению, пусковые установки не были доставлены вместе с ракетами.
Минобороны России и постоянное представительство Ирана при ООН не предоставили комментариев. Совет нацбезопасности США переадресовал запросы в Госдепартамент, который также не ответил. В ЦРУ от комментариев отказались.
Официальные представители России и Ирана ранее опровергали информацию о поставках иранских ракет или другого оружия для применения в полномасштабном вторжении РФ в Украину. В то же время, американские, украинские и европейские чиновники неоднократно заявляли, что Иран передал России большое количество ударных беспилотников и артиллерийских боеприпасов.
В марте этого года командующий Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кристофер Каволи заявил американским законодателям, что Иран передал России более 400 баллистических ракет малой дальности, вероятно, имея в виду именно Fath-360.
По данным агентства, на данный момент не поступало публичных сообщений об использовании российскими войсками указанных ракет или о передаче Москве других типов баллистических систем малой дальности.
Как отмечает Reuters, развертывание ракет армией РФ может осложнить дипломатические инициативы президента США Дональда Трампа по прекращению огня между Украиной и Россией, а также переговорный процесс с Ираном по вопросам ограничения ядерной программы этой страны.
По словам регионального чиновника, одной из причин отсрочки передачи пусковых установок стали косвенные американо-иранские переговоры при посредничестве Омана. Несмотря на некоторые осложнения, Иран заявил, что четвертый раунд переговоров в Омане состоится в воскресенье, 11 мая.
По мнению экспертов, Тегеран рассматривает вопрос военно-технического сотрудничества с РФ отдельно от диалога по ядерной программе.
"Иранские чиновники не считают переговоры по ядерной программе связанными с потенциальным сотрудничеством с Россией в военной сфере", - отметил Джек Уотлинг, старший научный сотрудник Королевского института объединенных служб (RUSI).
Кроме того, по данным аналитиков, Тегеран был вынужден адаптировать коммерческие европейские грузовики под использование в собственных пусковых комплексах. Предположительно такую же модификацию осуществляет и Россия из-за потери большого количества военной техники на фронте.
Специалисты считают, что передача установок Fath-360 может предоставить российским войскам преимущество в нанесении оперативных ударов по важным целям у линии фронта.
"Они (Fath-360 - ред.) не требуют много времени на подготовку к запуску. Их время полета невероятно короткое", - отметил Фабиан Гинц из Международного института стратегических исследований (IISS).
По оценкам экспертов, применение Fath-360 позволяет России сохранить более высокоточные ракеты, в частности "Искандер", для ударов по объектам критической инфраструктуры, таких как энергетическая система Украины. Это, в свою очередь, создает дополнительную нагрузку на систему противовоздушной и противоракетной обороны.
"Fath-360" разработаны для того, чтобы им могли управлять люди с относительно небольшой подготовкой. Зачем им (России) покупать худшие иранские ракеты? Единственная причина, которая мне приходит в голову, заключается в том, что они не могут производить достаточное количество своих собственных ракет. Они не слишком точны и не несут очень большой полезной нагрузки. Но это лишь добавляет Украине головной боли", - отметил доцент Академии обороны Нидерландов Ральф Савельсберг.
В августе 2024 года ряд западных СМИ сообщили о намерении Ирана передать России сотни единиц баллистических ракет малой дальности Fath 360.
Иранские ракеты Fath 360 могут управляться со спутника, вмещают боеголовки весом 150 килограммов и могут поражать цели в радиусе 120 километров. Эксперты считают их аналогом американских реактивных систем HIMARS.
В феврале прошлого года Reuters также сообщало, что РФ получила сотни ракет Zolfaghar, способных ликвидировать цели на расстоянии до 700 километров.
Эксперты объяснили главные особенности ракет Fath-360, по сравнению с другими аналогами, вроде Ababil.
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