Иран готов возобновить переговоры с США по ядерной программе: что известно

Иран стремится улучшить свои международные позиции и возобновил переговоры с США по ядерной программе, которые были приостановлены после израильских ударов.
Об этом говорится в материал РБК-Украина От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе.
Анонимный представитель администрации Трампа заявил Washington Post, что Иран готов к соглашению по ядерной программе, несмотря на предыдущие атаки США и Израиля.
По данным издания War on the Rocks, Тегеран соглашается ограничить обогащение урана до уровня 3,67% для гражданских нужд - как это предусматривала сделка 2015 года. В обмен Иран требует отмены санкций и усиленного мониторинга со стороны МАГАТЭ.
Проблема в том, что именно Трамп в свое время вышел из этой сделки, назвав ее "плохой". Теперь его администрация настаивает на более жестких условиях - полном прекращении обогащения урана. Это требование является неприемлемым для Ирана.
Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф заявил, что переговоры могут начаться "очень скоро, в течение следующей недели".
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи подтвердил готовность к диалогу, но только при условии гарантий, что новых атак не будет.
По словам Амира Чахаки, Иран понимает, в каком уязвимом положении находится, и поэтому готов идти на сделку, но существуют нюансы внутри страны.
"Иран ищет путь как-то красиво принять условия Америки, чтобы каким-то образом объяснить это ультраправым в Иране. Они являются меньшинством, но есть где-то 15-20% иранцев, которые хотели видеть триумф Хаменеи (Верховного лидера Ирана - ред.), как раньше, когда Иран придерживался стратегии порогового государства", - пояснил он.
Эта стратегия предполагает, что Иран не создавал ядерное оружие, но постоянно держал эту опцию "на столе", чтобы получать для себя те или иные бонусы на международной арене.
Напомним, 22 июня США атаковали три ключевых ядерных объекта Ирана. Президент Дональд Трамп и министр обороны Пит Хегсет заявили, что ядерная программа Тегерана якобы полностью уничтожена.
Впрочем, по данным CNN со ссылкой на американскую разведку, основные элементы иранской ядерной инфраструктуры остались невредимыми.
Это вызвало резкую реакцию Трампа, который обвинил СМИ в распространении фейковой информации.
Подробнее о скандале вокруг Ирана и спецслужб США - читайте в материале РБК-Украина.
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