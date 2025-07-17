Иран готов возобновить переговоры с США по ядерной программе: что известно

Анонимный представитель администрации Трампа заявил Washington Post, что Иран готов к соглашению по ядерной программе, несмотря на предыдущие атаки США и Израиля.

По данным издания War on the Rocks, Тегеран соглашается ограничить обогащение урана до уровня 3,67% для гражданских нужд - как это предусматривала сделка 2015 года. В обмен Иран требует отмены санкций и усиленного мониторинга со стороны МАГАТЭ.

Проблема в том, что именно Трамп в свое время вышел из этой сделки, назвав ее "плохой". Теперь его администрация настаивает на более жестких условиях - полном прекращении обогащения урана. Это требование является неприемлемым для Ирана.

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф заявил, что переговоры могут начаться "очень скоро, в течение следующей недели".

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи подтвердил готовность к диалогу, но только при условии гарантий, что новых атак не будет.

По словам Амира Чахаки, Иран понимает, в каком уязвимом положении находится, и поэтому готов идти на сделку, но существуют нюансы внутри страны.

"Иран ищет путь как-то красиво принять условия Америки, чтобы каким-то образом объяснить это ультраправым в Иране. Они являются меньшинством, но есть где-то 15-20% иранцев, которые хотели видеть триумф Хаменеи (Верховного лидера Ирана - ред.), как раньше, когда Иран придерживался стратегии порогового государства", - пояснил он.

Эта стратегия предполагает, что Иран не создавал ядерное оружие, но постоянно держал эту опцию "на столе", чтобы получать для себя те или иные бонусы на международной арене.