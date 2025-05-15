Иран готов к ядерной сделке с США, но есть условие, - NBC News

Об этом заявил главный советник верховного лидера Ирана Али Шамхани, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для NBC News .

По его словам, Иран обязуется:

никогда не производить ядерное оружие;

избавиться от своих запасов высокообогащенного урана, который может быть использован в качестве оружия;

согласиться обогащать уран только до более низких уровней, необходимых для гражданского использования, а также позволить международным инспекторам контролировать этот процесс.

Однако добавил, что эти шаги могут быть реализованы в обмен на немедленную отмену всех экономических санкций. На вопрос, согласится ли Иран подписать соглашение сегодня, если эти условия будут выполнены, Шамхани ответил: "Да".

"Это все еще возможно. Если американцы будут действовать так, как говорят, то несомненно, у нас могут быть лучшие отношения. Это может привести к улучшению ситуации в ближайшем будущем", - добавил главный советник верховного лидера Ирана.

Шамхани дал интервью NBC всего через несколько часов, как Трамп предложил Ирану "Оливковую ветвь", которая сопровождалась угрозами ужесточения экономических санкций, если Иран не примет соглашение об ограничении ядерной программы страны.

Иранский представитель в свою очередь выразил разочарование тоном Трампа и его угрозами, которые продолжаются.

"Он говорит об оливковой ветви, которую мы не видели. Это все колючая проводка", - сказал он.