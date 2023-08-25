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Иран договорился с США о смягчении санкций. Это может повлиять на РФ, - Bloomberg

Пятница 25 августа 2023 21:10
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Иран договорился с США о смягчении санкций. Это может повлиять на РФ, - Bloomberg Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Иран договорился с Соединенными Штатами Америки о смягчении санкций. Это позволит стране увеличить поставки нефти в Китай.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Издание пишет, что это было сделано для того, чтобы удержать рост цен на топливо в США. Также это может сказаться на поставках российской нефти в Азию, поскольку Иран станет более активно конкурировать на этом направлении с РФ.

"Вашингтон смог договориться с иранскими властями об обмене арестованными гражданами и замедлении обогащения урана", - пишет Bloomberg.

Договоренность Ирана с США уже повлияла на Россию

В итоге ежедневный экспорт иранской нефти в Китай вырос в среднем до 1,5 млн баррелей в сутки, что является максимумом с 2018 года. Издание отмечает, именно это стало одной из причин недавнего снижения цен на нефть.

А поставки российской нефти морем за последний месяц снизились до 2,84 млн баррелей, что на 1,5 млн баррелей меньше, чем в середине мая. В целом ее поставки в Азию упали за этот срок на 30%.

Ситуация с российской нефтью

В декабре 2022 года Европейский Союз ввел эмбарго на импорт нефти с территории РФ. Страны "Большой семерки" и Австралия ввели ценовой потолок на уровне 60 долларов за баррель для российской нефти.

Издание Spiegel сообщало, что российская нефть продолжает поступать в страны ЕС, несмотря на эмбарго как нефтепродукты из третьих стран, особенно Индии.

В июле сообщалось, что доходы России от нефти и газа сократились более чем на четверть прошлого месяца на фоне снижения цен на нефть и ограничения поставок газа в Европу.

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