Іран буде протидіяти "угоді століття" США у співпраці з іншими країнами регіону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами офіційного представника МЗС Ірану Аббас Мусаві, "угода століття" з палестино-ізраїльського врегулювання приречена на провал.

"Подібного роду злісні проєкти приречені на провал", - заявив він.

Він зазначив, що Іран готовий співпрацювати і протидіяти змові, яка криється нібито за "угодою століття" проти ісламського світу, всупереч наявності протиріч з іншими країнами регіону.

Нагадаємо, Нетаньяху погодився на умови запропонованої президентом США "угоди століття" з врегулювання конфлікту між Ізраїлем і Палестиною. За словами прем'єра, мирний план Трампа надає реальний шлях до тривалого миру в регіоні.

Як повідомляло РБК-Україна, згідно з мирним планом Трампа підготовчий період перед початком реалізації "угоди століття" триватиме приблизно 4 роки. Це час для того, щоб Палестина дала згоду. Згідно з мирним планом, Єрусалим залишиться столицею держави Ізраїль, включаючи Старе місто і Храмову гору. При цьому управління святими місцями буде здійснюватися спільно Ізраїлем і Палестиною.